Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:40

Война, развязанная Россией против Украины, затормозила стартовавший несколько месяцев назад дипломатический процесс по нормализации отношений Турции с Арменией. Дата второй встречи спецпосланников двух стран в Вене совпала с началом войны и на этом фоне была практически проигнорирована общественностью и СМИ. Стороны, однако, не объявили время и место очередной встречи, что говорит об определенных разногласиях. Между тем после освобождения территорий Азербайджана в регионе открылись новые возможности, что создало реальные условия и для нормализации отношений между Турцией и Арменией. Анкара осуществляла этот процесс в координации с Баку, и первый шаг стороны сделали в конце прошлого года. Лидеры Турции и Армении назначили спецпредставителей для проведения переговоров.

В январе в Москве состоялась первая встреча турецкого дипломата Сердара Кылыча и спецпредставителя Армении – вице-спикера парламента Рубена Рубиняна. Это породило некоторые предположения, что процесс продолжится под контролем Москвы. Однако следующую встречу стороны назначили в одной из европейских столиц – Вене. В кратком заявлении по итогам встречи Кылыча и Рубиняна подчеркивается, что стороны выразили приверженность окончательному урегулированию вопросов между двумя странами и договорились предпринять совместные шаги без предварительных условий. Далее в марте появилась возможность для еще одного контакта между Турцией и Арменией. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецкой стороны и в начале марта посетил дипломатический форум в Анталье. Там же состоялась встреча Мирзояна с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. На форуме присутствовал и Сердар Кылыч, а вот спецпредставитель Рубинян в Анталью не приехал. Однако Мевлют Чавушоглу, комментируя недавно местным телеканалам процесс налаживания отношений с Арменией, заявил, что спецпредставители продолжают регулярно созваниваться, и подчеркнул, что стороны детально прорабатывают возможность открытия сухопутных границ, а также восстановления автомобильного и железнодорожного сообщения. Турецкий министр подтвердил при этом, что по всем моментам будущего соглашения Анкара консультируется с Баку. «Мы не может предпринимать шаги по столь ключевым вопросам без консультаций с Азербайджаном. Это не просто условие – такова специфика этой работы», - заявил он. Однако нынешнее состояние турецко-армянского урегулирования однозначно говорит о том, что сейчас Турция сосредоточила свое внимание на войне между Россией и Украиной, а нормализация отношений с Арменией в списке приоритетов Анкары отошла на второй план.

Но является ли российско-украинский конфликт единственной причиной торможения процесса? Судя по всему, это не совсем так. Здесь следует уточнить, что Турция назвала открытие Зангезурского коридора фактическим условием нормализации. И это логично, ведь открытие такого пути наряду с восстановлением транспортного сообщения между двумя странами обусловило бы реальные перспективы для налаживания многоплановых торгово-экономических отношений в регионе. Формально согласившись с этим пунктом разрабатываемого документа, Ереван, однако, под разными предлогами ровным счетом ничего не предпринимал для открытия важного для региона, а в первую очередь для себя коридора. Дело дошло до того, что Азербайджан, устав ждать хоть каких-нибудь подвижек в этом направлении, в прошлом месяце достиг стратегического соглашения с Ираном об альтернативном пути, что практически лишило Армению возможности выдвигать какие-либо условия. Договор с Тегераном предусматривает прокладку маршрута Зангезурского коридора через Иран (на расстоянии 5 километров от границы с Арменией) до Нахчывана и оттуда в Турцию. Это формирует новую ситуацию в регионе и может привести к тому, что Армения в очередной раз останется в стороне от региональных проектов. Сухопутное сообщение Турции с Азербайджаном и восточный Зангезурский коридор через Иран однозначно могут повлиять на заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Ереваном. Ведь изначально первоочередной для нормализации турецко-армянских отношений выдвигалась необходимость достижения окончательного мира Армении с Азербайджаном, в котором Зангезурская дорога играет не последнюю роль. Как известно, азербайджанская сторона представила Армении пять основных принципов для начала мирных переговоров. Но хотя в Ереване и назвали их «приемлемыми», настаивают между тем на включении в проект соглашения дополнительного пункта «о правах и безопасности армян Карабаха». То есть достаточно очевидно опять возникают некие претензии на Карабах. И это ставит под сомнение перспективы окончательного мира между странами.