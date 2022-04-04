Война в Украине отложила турецко-армянские переговоры в долгий ящик наш комментарий
Война, развязанная Россией против Украины, затормозила стартовавший несколько месяцев назад дипломатический процесс по нормализации отношений Турции с Арменией. Дата второй встречи спецпосланников двух стран в Вене совпала с началом войны и на этом фоне была практически проигнорирована общественностью и СМИ. Стороны, однако, не объявили время и место очередной встречи, что говорит об определенных разногласиях.
Между тем после освобождения территорий Азербайджана в регионе открылись новые возможности, что создало реальные условия и для нормализации отношений между Турцией и Арменией. Анкара осуществляла этот процесс в координации с Баку, и первый шаг стороны сделали в конце прошлого года. Лидеры Турции и Армении назначили спецпредставителей для проведения переговоров.
В январе в Москве состоялась первая встреча турецкого дипломата Сердара Кылыча и спецпредставителя Армении – вице-спикера парламента Рубена Рубиняна. Это породило некоторые предположения, что процесс продолжится под контролем Москвы. Однако следующую встречу стороны назначили в одной из европейских столиц – Вене. В кратком заявлении по итогам встречи Кылыча и Рубиняна подчеркивается, что стороны выразили приверженность окончательному урегулированию вопросов между двумя странами и договорились предпринять совместные шаги без предварительных условий.
Далее в марте появилась возможность для еще одного контакта между Турцией и Арменией. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецкой стороны и в начале марта посетил дипломатический форум в Анталье. Там же состоялась встреча Мирзояна с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. На форуме присутствовал и Сердар Кылыч, а вот спецпредставитель Рубинян в Анталью не приехал.
Однако Мевлют Чавушоглу, комментируя недавно местным телеканалам процесс налаживания отношений с Арменией, заявил, что спецпредставители продолжают регулярно созваниваться, и подчеркнул, что стороны детально прорабатывают возможность открытия сухопутных границ, а также восстановления автомобильного и железнодорожного сообщения. Турецкий министр подтвердил при этом, что по всем моментам будущего соглашения Анкара консультируется с Баку.
«Мы не может предпринимать шаги по столь ключевым вопросам без консультаций с Азербайджаном. Это не просто условие – такова специфика этой работы», - заявил он.
Однако нынешнее состояние турецко-армянского урегулирования однозначно говорит о том, что сейчас Турция сосредоточила свое внимание на войне между Россией и Украиной, а нормализация отношений с Арменией в списке приоритетов Анкары отошла на второй план.
Но является ли российско-украинский конфликт единственной причиной торможения процесса? Судя по всему, это не совсем так. Здесь следует уточнить, что Турция назвала открытие Зангезурского коридора фактическим условием нормализации. И это логично, ведь открытие такого пути наряду с восстановлением транспортного сообщения между двумя странами обусловило бы реальные перспективы для налаживания многоплановых торгово-экономических отношений в регионе.
Формально согласившись с этим пунктом разрабатываемого документа, Ереван, однако, под разными предлогами ровным счетом ничего не предпринимал для открытия важного для региона, а в первую очередь для себя коридора. Дело дошло до того, что Азербайджан, устав ждать хоть каких-нибудь подвижек в этом направлении, в прошлом месяце достиг стратегического соглашения с Ираном об альтернативном пути, что практически лишило Армению возможности выдвигать какие-либо условия. Договор с Тегераном предусматривает прокладку маршрута Зангезурского коридора через Иран (на расстоянии 5 километров от границы с Арменией) до Нахчывана и оттуда в Турцию. Это формирует новую ситуацию в регионе и может привести к тому, что Армения в очередной раз останется в стороне от региональных проектов.
Сухопутное сообщение Турции с Азербайджаном и восточный Зангезурский коридор через Иран однозначно могут повлиять на заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Ереваном. Ведь изначально первоочередной для нормализации турецко-армянских отношений выдвигалась необходимость достижения окончательного мира Армении с Азербайджаном, в котором Зангезурская дорога играет не последнюю роль. Как известно, азербайджанская сторона представила Армении пять основных принципов для начала мирных переговоров. Но хотя в Ереване и назвали их «приемлемыми», настаивают между тем на включении в проект соглашения дополнительного пункта «о правах и безопасности армян Карабаха». То есть достаточно очевидно опять возникают некие претензии на Карабах. И это ставит под сомнение перспективы окончательного мира между странами.
Есть и другая серьезная проблема, по которой Армения предпочитает отмалчиваться, хотя обязательность ее урегулирования прописана во всех трехсторонних (совместных с Россией) соглашениях. Речь о выводе остатков армянских военнослужащих и вооруженных формирований из той части Карабахского экономического района Азербайджана, где временно располагаются российские миротворцы. Между тем из-за нежелания Еревана убрать оттуда своих боевиков уже несколько раз возникала напряженность между странами, а в прошлом месяце даже привело к вооруженному столкновению у села Фаррух в Ходжалинском административном районе, когда азербайджанская армия возвращала под свой контроль этот населенный пункт и окружающее его высокогорье. Собственно, предпринято это было именно для того, чтобы пресечь провокационную деятельность незаконных армянских вооруженных формирований.
Безусловно, и этот фактор, то есть отказ Армении вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, является одной из причин затягивания урегулирования отношений Турции и Армении. Анкара как союзник Баку, естественно, в первую очередь ориентируется на интересы Азербайджана.
Насколько серьезно Армения заинтересована в достижении окончательного мира, вероятно, покажут переговоры между президентом Совета Европы Шарлем Мишелем и лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, которые состоятся 6 апреля в Брюсселе. И с учетом заявления Мевлюта Чавушоглу о том, что все шаги по нормализации отношений с Ереваном будут предприниматься в координации с Азербайджаном, важно, чтобы армянская сторона официально отказалась от своих территориальных претензий к своему соседу. Это, несомненно, окажет прямое влияние и на процесс нормализации турецко-армянских отношений. Иначе переговоры могут затянуться на неопределенный срок.
Между тем бизнесмены граничащей с Арменией Игдырской области Турции тоже гораздо меньше, нежели в начале года, надеются на открытие границ и восстановление торговли с Арменией.
«Наши предыдущие ожидания канули в лету. Понятно, что Армения и Турция временно отложили вопрос в связи с тем, что Россия, ключевой игрок в процессе нормализации, находится в состоянии войны», - заявил в интервью BBC глава торгово-промышленной палаты Игдыра Камиль Арслан.
Однако несмотря на перерыв в дипломатических и политических переговорах, турецкое правительство продолжает работу по созданию инфраструктуры в регионе. Тот же Камиль Арслан сообщил, что ведется подготовка к расширению дорог вблизи границы с Арменией. Две недели назад Генеральная дирекция автомобильных дорог Турции даже произвела замеры земли у границы. «Предполагается, что со временем эти земли будут выкуплены государством и использованы для расширения дорог, ведущих к границе», — уточнил, хотя и не без сомнений, турецкий чиновник.