Румыния вышлет десятерых сотрудников российского посольства
Румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
«Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти решили объявить лицами нон грата на румынской территории 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, считая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о Дипломатических отношениях», - говорится в заявлении МИД.