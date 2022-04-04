Зеленский: Эрдоган лично договаривается с Путиным по Мариуполю

Сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично договаривается с Владимиром Путиным о вывозе из блокированного Мариуполя раненых и тел погибших защитников города. Только от решения хозяина Кремля зависит эта операция. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим телеканалам Украины, пишет segodnya.ua.

«Есть миссия гуманитарная, которая накладывает на защитников Мариуполя соответствующие обязательства, – это их побратимы, которые ранены или погибли. Мы бы хотели, чтобы их там не было, чтобы родители получили их назад, а раненых мы бы могли вывезти. Мы искали посредника, которого будет воспринимать российская сторона. Турция готова сегодня эвакуировать их кораблями... Мы ждем согласия от Путина. Я разговариваю с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним и сейчас именно от него зависит этот момент в принципе. Делегации наши обсудили технические моменты. Вот если этот первый гуманитарный шаг нам удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся, мы точно будем знать, что лично президент Российской Федерации не дает такой возможности», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас очень тяжело оказать военную помощь защитникам города-героя. «На сегодня военная деоккупация Мариуполя сложна, и парни эти, которым сейчас очень тяжело, это прекрасно знают. Мы реально на контакте практически ежедневно, и им тяжело. Они очень крепкие, это правда, но им тяжело. Причем тяжело по-разному», - отметил глава государства.