В Баку арестована женщина, убившая своего новорожденного ребенка

В Баку арестована женщина, обвиняемая в преднамеренном убийстве своего новорожденного ребенка.

В Низаминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с A.K. (имя и фамилия условные).

Представление было удовлетворено, суд избрал в отношении А.К. меру пресечения в виде ареста.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили АПА данный факт.

Отметим, прокуратура Низаминского района возбудила уголовное дело по факту обнаружения 31 марта в полиэтиленовом пакете тело неизвестной новорожденной девочки возле дома №88 на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 4 апреля 2022 года А.К. (имя условное) была задержана и привлечена к следствию по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК 121 (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка).

Расследование по уголовному делу продолжается.