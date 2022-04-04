В Баку арестована женщина, убившая своего новорожденного ребенка
В Баку арестована женщина, обвиняемая в преднамеренном убийстве своего новорожденного ребенка.
В Низаминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с A.K. (имя и фамилия условные).
Представление было удовлетворено, суд избрал в отношении А.К. меру пресечения в виде ареста.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили АПА данный факт.
Отметим, прокуратура Низаминского района возбудила уголовное дело по факту обнаружения 31 марта в полиэтиленовом пакете тело неизвестной новорожденной девочки возле дома №88 на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе.
В результате оперативно-разыскных мероприятий 4 апреля 2022 года А.К. (имя условное) была задержана и привлечена к следствию по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК 121 (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка).
Расследование по уголовному делу продолжается.