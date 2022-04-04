В Баку арестована женщина, убившая своего новорожденного ребенка

В Баку арестована женщина, обвиняемая в преднамеренном убийстве своего новорожденного ребенка.

В Низаминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с A.K. (имя и фамилия условные).

Представление было удовлетворено, суд избрал в отношении А.К. меру пресечения в виде ареста.