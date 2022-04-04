Лавров заговорил о деэскалации и «жесте доброй воли России»

Деэскалация на земле после российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли РФ. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«И именно в тот момент, когда, в соответствии с договоренностями Стамбула, российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Бучи, там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим», - сказал министр.