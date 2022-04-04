Сотрудник ПО «Азеригаз» Велиев Агамирза Мурадхан оглы подвергся физическому насилию при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщили в производственном объединении.

Так, у одного из абонентов была обнаружена неисправность в работе счетчика предоплаты (счетчик, работающий со smart-картой). Абонент был проинформирован об этом. Прошло несколько дней, но он так и не создал условий для замены счетчика. А сегодня сотрудник «Азеригаз» Агамирза Велиев повторно отправился на территорию для устранения проблемы, где был подвергнут нападению со стороны абонента при исполнении служебных обязанностей. Об инциденте уже извещены правоохранительные органы.