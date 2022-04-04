Лавров: Запад пытается сорвать переговоры России и Украины

Западные страны, «раздувая истерику вокруг Бучи», пытаются сорвать российско-украинские переговоры, в которых наметился прогресс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет сайт телеканала «Звезда».

Он акцентировал внимание на том, что видеоряд из Бучи был опубликован сразу после того, как в Стамбуле впервые за весь период контактов, Украина письменно изложила, как могли бы выглядеть соглашения о ее нейтральном статусе и гарантиях безопасности.

«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем это сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет», - сказал Лавров.