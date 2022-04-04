«5 апреля в Харьковской области украинские защитники продолжили уничтожать российских солдат». Об этом в Telegram написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«О победах нашей армии за сегодня. Под Изюмом наши Герои Вооруженных Сил Украины сбили современный дорогостоящий вертолет Ка-52 противника. Что примечательно, вертолет был сбит ракетой на украинском производстве «Стугна». Этим наши военные спасли сотни украинских жизней!», - написал Синегубов.

Он добавил, что также возле Изюма 5 апреля ВСУ уничтожили прорвавшиеся до Барвенкового российские танки. Потери противника сейчас подсчитывают.