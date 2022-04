Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение к жителям России, в котором призывает их искать правдивую информацию о войне в Украине и выразил убеждение, что россияне, зная правду, не могли бы поддерживать действия Путина. Об этом сообщает «Европейская правда».

Джонсон начинает обращение на русском: «Россияне достойны правды, они достойны того, чтобы узнать факты».

Он рассказывает, что зверства российских военных в Буче, Ирпене и других местах в Украине ужаснули мир.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp