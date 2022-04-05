Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву

5 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен заявил, что США придают большое значение встрече на уровне лидеров между Арменией и Азербайджаном при поддержке Европейского Союза 6 апреля в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев отметил выдвинутые Азербайджаном предложения и позицию по обеспечению мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, началу переговоров по мирному договору, строительству транспортных связей и коммуникаций.