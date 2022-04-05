Презентован проект «4 сезона города Шуша»

В связи с проведением международного фотоконкурса в Национальном музее искусств Азербайджана в Баку состоялась пресс-конференция с участием заведующей отделом медиа и коммуникаций министерства культуры Марьям Гафарзаде, завотделом музеев, галерей и выставок ведомства Наргиз Абдуллаевой и куратора конкурса, итальянского художника Анджело Букарелли.

В проекте Four seasons of Shusha примут участие четыре всемирно известных фотографа из Турции, Германии, Финляндии и Швейцарии.

Куратор проекта Анджело Букарелли сообщил, что проект стартует в мае и первым его участником станет фотограф из Турции Хусейин Ташкин.

«Мы живем в современном мире и знаем, что фотография обладает определенной силой. При помощи нашего проекта мы хотим продемонстрировать всему миру красоту природы и архитектуры города Шуша. Поэтому наш проект охватывает четыре времени года. Каждый из четырех фотографов будет снимать отдельный сезон. Участники проекта – четыре фотографа из разных стран, у каждого из которых свой взгляд, свое видение. Они покажут город Шуша с разных ракурсов.

Анджело Букарелли добавил, что в рамках каждого сезона будет отобрано 30-40 фоторабот.

«В целом в проект войдут более 100 фотографий. Они будут включены в каталог, изданный на азербайджанском и английском языках. Затем будут организованы передвижные выставки. Они пройдут в Азербайджане, на родине фотографов – участников проекта, а в дальнейшем – и в других странах.

Также было отмечено что, для отечественных фотографов будут организованы тренинги с участием зарубежных специалистов.

Отметим, что в Международном фотоконкурсе Four seasons of Shusha примут участие фотографы Хусейин Ташкин (Турция), Хэннес Беккер (Германия), Тийна Итконен (Финляндия) и Рето Гюнтли (Швейцария).