Польша подписала свой самый большой военный контракт

Министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 250 американских танков «Абрамс» M1A2 на 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является крупнейшим контрактом на закупку вооружения для польской армии. Об этом сообщает RMF24.

Еще в июле 2021 года Польша направила соответствующий запрос США. В октябре министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что танки будут размещаться на востоке страны. В феврале продажу танков одобрил Госдеп, в марте – Конгресс США.

Теперь министр обороны Мариуш Блащак сообщил о последней точке в процедуре – подписании контракта Польшей.

«Позже в этом году 28 «Абрамсов» будут доставлены нашим военным и сможет начаться подготовка польских танкистов. Поставка завершится в 2026 году», - сообщил он.