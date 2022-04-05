Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 5 апреля 2022, 23:59

Обычно в войне главными событиями, меняющими ее течение, являются большие сражения. После них выясняется, что у одной стороны нет больше ни сил, ни духа продолжать сражаться, и дальше удача отворачивается, а у другой, наоборот, появляется второе дыхание и словно крылья за спиной, несущие к новым победам. В российско-украинской войне 2022 года событием, которое решающим образом повлияет на ее дальнейший ход, станет не сражение, а обнаружение зверств, учиненных российскими войсками в киевских пригородах, после того как оккупантам пришлось отступить от столицы Украины.

Безусловно, тот факт, что им пришлось отступить и даже вовсе уйти за границы Беларуси, откуда они отправились захватывать Киев, свидетельствует о поражении изначальных планов по захвату сердца Украины, и вклад защитников Киева в этот результат – колоссальный, как и символическое значение отступления русских от столицы. Но то, что весь мир увидел в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мотыжине, Бородянке, заставило кровь стыть в жилах. «Сложно найти военное преступление, которое оккупанты не совершили бы в Буче, - рассказал на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский. – Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин, убивали целые семьи, взрослых и детей, пытались сжечь их тела…» Мирных людей «убивали выстрелом в затылок или в глаза после пыток… расстреливали прямо на улицах… бросали в колодцы, чтобы они погибли там в страданиях… убивали в квартирах, домах, подрывая гранатами, давили танками в гражданских автомобилях посреди улицы ради удовольствия… отрезали конечности и перерезали горло… насиловали и убивали на глазах у своих же детей».

Весь этот кошмар, запечатленный на тысячах кадров фото- и видеосъемки, станет предметом расследования как украинскими органами прокуратуры, так и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности преступников. Двадцать первый век, к сожалению, все еще не может предотвратить варварства в мире, но, по крайней мере, он позволяет легче найти виновных, по множеству следов, оставленных в цифровом пространстве. Уже известны подразделения, осуществлявшие оккупацию населенных пунктов, где зафиксированы зверства, их командиры и списочный состав. А имена тех, кто стоит за этой войной, политического руководства России, армии пропагандистов и дипломатов, бросившихся уверять, что сотни трупов – фейк, и без того всем известны. Если до того мир ужасался тому, что война велась Россией крайне жестоким образом, когда бомбы и ракетно-артиллерийские системы не жалели жилые кварталы, но примеры этого видели еще в Сирии, теперь же очевидно, что демонстративная изуверская жестокость российской армии и ее безудержное мародерство нарушают все даже весьма условные правила ведения войны. Их задача не только и не столько победить, сколько уничтожить Украину и украинцев. О чем буквально прямым текстом написал один из идеологов Кремля Тимофей Сергейцев в материале, размещенном государственным информационным агентством «РИА Новости» «Что Россия должна сделать с Украиной». Автор не предполагал, что публикация его человеконенавистнических идей совпадет с моментом открытия ужасной правды о «подвигах» российской армии, но тем ярче разоблачительный эффект от этого совпадения.