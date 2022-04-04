Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:12

Когда несколько дней назад турецкие СМИ распространили сенсационную информацию о четырех истребителях Су-30СМ ВВС Армении, которые были переправлены вместе с пилотами в Россию, а оттуда – в Украину для выполнения боевых вылетов, Ереван гневно отверг это сообщение. На авиабазу Эребуни срочно пригласили военных атташе стран НАТО, чтобы те могли собственными глазами убедиться, что все четыре истребителя Су-30СМ находятся в ангарах. Что, впрочем, никак не доказывало их нахождения в небе Украины.

Сразу после гневных протестов Еревана турецкие СМИ обнародовали новые подробности, доказывающие, что истребители ВВС Армении принимали участие в «спецоперации» армии России. В информации отмечалось, что самолеты были подняты в воздух с ереванского аэродрома Эребуни 23 марта в 12.50 по местному времени, после чего, пролетев над регионом Мартуни, приземлились на одном из военных аэродромов на юге России, откуда и осуществляли впоследствии боевые вылеты в Украину. Спутниковые снимки подтверждают, что в указанное турецким телеканалом время самолетов на базе Эребуни не было. Так, на первых снимках, сделанных 18 марта, видны четыре боевых самолета типа Су-30СМ. А вот на втором, сделанном 25 марта, они отсутствуют. Их место заняли истребители МиГ-29, которых нет на вооружении ВВС Армении, что в очередной раз доказывает использование аэродрома Эребуни Военно-Космическими силами России. Что же касается «наличия» четырех истребителей на аэродроме Эребуни 31 марта, продемонстрированное военным атташе стран НАТО, то оно никак не доказывает, что истребители эти не покидали базу для боевых вылетов в Украину. Поскольку после выполнения боевых вылетов армянским Су-30СМ не нужно было оставаться на базах в России. А учитывая, что расстояние между аэродромом Эребуни и военным аэродромом России вблизи украинских границ эти истребители, летящие со сверхзвуковой скоростью, преодолевают за 25 минут, можно допустить, что, выполнив задание в украинском небе, армянские летчики возвращались до очередного вылета на свою базу Эребуни.