Китай в Совбезе ООН: мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией в Украине

Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией в Украине со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает «Интерфакс-Украина».

«В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. Мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масло в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне хотим, и это мир. Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль в том, чтобы помочь решить кризис в Украине», - сказал Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Украине в Нью-Йорке во вторник.

Дипломат отметил, что Китай предоставил и продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и соседним странам: «Согласно международному праву, мирное население должно быть лишено любых форм насилия в вооруженных конфликтах. Атаки на гражданское население неприемлемы и не должны происходить».