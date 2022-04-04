США не видят возможности исключения РФ из состава СБ ООН

Администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что РФ является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила: «Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого».