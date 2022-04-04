Американский генерал: Война России в Украине может длиться годами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал армии Марк Милли заявил законодателям, что «война в Украине может длиться годами», передает CNBC.

«Я действительно считаю, что это очень затяжной конфликт, и я думаю, что он, по крайней мере, измеряется годами, не знаю, как насчет десятилетия, но, по крайней мере, годами точно», - сказал Милли Комитету по вооруженным силам Палаты представителей США.

«Это очень затяжной конфликт, который инициировала Россия, и я думаю, что НАТО, США, Украина и все союзники и партнеры, которые поддерживают Украину, будут вовлечены в него в течение довольно длительного времени», - добавил он.