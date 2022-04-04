Названы потери России в Украине за прошедший день всу
В Оперативно-тактической группировке «Восток» ВСУ сообщили об уничтожении в ходе боев 10 боевых машин пехоты, девяти бронетранспортеров и танков РФ.
Уничтожено до 80 противников, говорится в сообщении на странице ОТГ «Восток» в Facebook.
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать россиян в районе ответственности Оперативно-тактической группировки «Восток».
«В частности, 5 апреля российские войска совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники», - говорится в заметке.
Так, в ходе боев украинские военнослужащие уничтожили: личного состава – до 80, танков – четыре (один из них захвачен), БТР – девять, БМП – 10, миномет – один, БМ-21 – один, автотранспорт – 17, БПЛА – один и топливозаправщики – два.