Эстония передала Украине вооружение

Правительство Эстонии передало партию летального оружия, в том числе гаубицы, для защиты Украины от российского вторжения. Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине, пишет «Европейская правда».

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

«Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ», - заявили в посольстве.