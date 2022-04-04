Блинкен Пашиняну: Сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии армяно-азербайджанских переговоров пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что «сейчас не время для эскалации» в Закавказье, сообщает сайт госдепа.

Как отмечается на сайте ведомства, госсекретарь осудил чудовищные военные преступления Кремля в Украине и подчеркнул неизменную приверженность США и их партнеров привлечению Российской Федерации и ее пособников к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины.

Блинкен в разговоре с Пашиняном подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе. Госсекретарь выразил поддержку дальнейшим мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, включая запланированную на 6 апреля встречу лидеров Азербайджана и Армении с председателем Европейского совета. Он подтвердил, что Соединенные Штаты готовы помочь, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.