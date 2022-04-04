Неожиданно выпавший в конце марта снег и резкое потепление стали причиной затопления посевных полей в южном регионе Азербайджана. В Джалилабаде, по предварительным оценкам, пострадали тысячи гектаров пахотных земель, включая посевы картофеля, пшеницы и клубники. Фермеры негодуют: уничтожена почти половина региональных тепличных площадей, на которых массово выращивается картофель. Были также повреждены и затоплены сотни гектаров картофельных полей.

Как уже сообщал haqqin.az, аграрии просят помощи у государства. Но ведь оно и без того создало для фермеров максимально комфортные условия. Выделяются субсидии и земли, а самое главное – создан механизм страхования на крайне выгодных для земледельцев условиях, согласно которым 50 процентов от цены страховки за фермера оплачивает государство.

Но почему в таком случае далеко не все фермеры страхуют свои посевные площади, избавляя себя от риска понести колоссальные убытки? В том же Джалилабаде пшеничные поля и посевы клубники были застрахованы. Вред был нанесен около 2 тысячам гектаров территории. Сумма ущерба составила примерно 2 млн манатов, которые возместит Фонд аграрного страхования (ASF).

Важный момент, который необходимо отметить. Работа ASF не носит коммерческий характер. То есть прибыль не оседает в чьих-то карманах, как было раньше в случае с частным страхованием, а накапливается в резервном фонде.

«Долгие годы аграрное страхование в Азербайджане было лишь на коммерческой основе и было неэффективным, - разъясняет haqqin.az председатель Совета правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыхов. - В 2019 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был учрежден наш Фонд. Создан механизм, который заметно облегчает жизнь фермерам и при этом позволяет нам вести некоммерческую деятельность. В отличие от частных страховых компаний мы работаем иначе. К примеру, в прошлом году мы собрали более 11 млн манатов, а потратили меньше 6 млн. Оставшаяся часть средств отправлена в резервный фонд. Это делается для того, чтобы быть готовыми к крупномасштабным стихийным бедствиям, которые случаются не каждый год, но могут затронуть очень большое количество людей.

К примеру, в Азербайджане около 1 млн га посевных полей пшеницы. А что если летом будут пожары? Крупномасштабное стихийное бедствие может привести к катастрофическим последствиям. В том числе и поэтому государство создало наш Фонд, чтобы мы в будущем возмещали убытки в таких случаях».