Фермер пожалел копейку на страховку и потерял десятки тысяч манатов И кто теперь виноват?
Неожиданно выпавший в конце марта снег и резкое потепление стали причиной затопления посевных полей в южном регионе Азербайджана. В Джалилабаде, по предварительным оценкам, пострадали тысячи гектаров пахотных земель, включая посевы картофеля, пшеницы и клубники. Фермеры негодуют: уничтожена почти половина региональных тепличных площадей, на которых массово выращивается картофель. Были также повреждены и затоплены сотни гектаров картофельных полей.
Как уже сообщал haqqin.az, аграрии просят помощи у государства. Но ведь оно и без того создало для фермеров максимально комфортные условия. Выделяются субсидии и земли, а самое главное – создан механизм страхования на крайне выгодных для земледельцев условиях, согласно которым 50 процентов от цены страховки за фермера оплачивает государство.
Но почему в таком случае далеко не все фермеры страхуют свои посевные площади, избавляя себя от риска понести колоссальные убытки? В том же Джалилабаде пшеничные поля и посевы клубники были застрахованы. Вред был нанесен около 2 тысячам гектаров территории. Сумма ущерба составила примерно 2 млн манатов, которые возместит Фонд аграрного страхования (ASF).
Важный момент, который необходимо отметить. Работа ASF не носит коммерческий характер. То есть прибыль не оседает в чьих-то карманах, как было раньше в случае с частным страхованием, а накапливается в резервном фонде.
«Долгие годы аграрное страхование в Азербайджане было лишь на коммерческой основе и было неэффективным, - разъясняет haqqin.az председатель Совета правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыхов. - В 2019 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был учрежден наш Фонд. Создан механизм, который заметно облегчает жизнь фермерам и при этом позволяет нам вести некоммерческую деятельность. В отличие от частных страховых компаний мы работаем иначе. К примеру, в прошлом году мы собрали более 11 млн манатов, а потратили меньше 6 млн. Оставшаяся часть средств отправлена в резервный фонд. Это делается для того, чтобы быть готовыми к крупномасштабным стихийным бедствиям, которые случаются не каждый год, но могут затронуть очень большое количество людей.
К примеру, в Азербайджане около 1 млн га посевных полей пшеницы. А что если летом будут пожары? Крупномасштабное стихийное бедствие может привести к катастрофическим последствиям. В том числе и поэтому государство создало наш Фонд, чтобы мы в будущем возмещали убытки в таких случаях».
Возвращаясь к проблемам в Джалилабадском районе, стоит добавить, что в отличие от фермеров, сеявших пшеницу и выращивавших клубнику, владельцы картофельных полей прогадали, не застраховав урожай. Теперь они ждут поддержки от государства. Но, согласитесь, поощрять фермеров, которые пожалели на страховку 1-2 процента от своей будущей прибыли, означало бы ущемить права тех, кто все же решился уберечь себя от капризов природы.
Почему к азербайджанским фермерам так медленно приходит осознание того, что страхование земель позволит им избежать огромных потерь?
«Да, к сожалению, фермеры слишком поздно начинают понимать, что, страхуя посевные площади, избавляют себя от серьезных проблем и рисков, - отвечает на наш вопрос Фуад Садыхов. - Мы еще раз призываем всех страховать свои земли. Тем более, что государство берет на себя 50 процентов от суммы страхования.
Мы изучали турецкий опыт, и могу сказать, что там самые высокие страховые сборы бывают в тех регионах, где в прошлом году фермеры терпели убытки. То есть люди учатся на своих ошибках. Думаю, что так будет и у нас. Фермеры, потерявшие из-за природных катаклизмов десятки и сотни тысяч манатов, в следующем сезоне уж, наверное, застрахуют свои земли.
Помимо всего прочего, надо сказать, что при помощи страхования фермеры значительно упростят себе путь к получению банковских услуг. То есть банки гораздо охотнее будут выделять им кредиты».
Ф.Садыхов напомнил, что в 2021 году Фонд собрал 11,3 млн манатов страховых взносов, взяв на себя обязательства на сумму 386 млн. 11,3 млн – это 8 процентов от 145-миллионного потенциала аграрного страхового рынка Азербайджана. Для организации, которая начала полноценно функционировать не так давно, это очень хороший показатель. К примеру, в той же Турции за 17 лет удалось выйти на уровень в 20 процентов.
На сегодняшний день Фонд аграрного страхования может покрыть 96 процентов всех посевных площадей Азербайджана, то есть практически любой фермер в стране может застраховать себя от потерь. Фактически сегодня ASF – это единый центр страховых услуг для фермеров. Все легко и просто! Главное – не медлить, уповая на милость природы, а пользоваться созданными возможностями, чтобы вложенные средства и упорный труд не пропали даром.