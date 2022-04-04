Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:34

Накануне в центре Еревана, без привычных потасовок и противостояния с полицией, прошел митинг в поддержку охраняемого российскими миротворцами сепаратистского клочка и безопасности Армении. Пашинян поддержал «многолюдный» митинг (как успели прозвать протестный митинг Кочаряна и Саргсяна проправительственные армянские СМИ) не только административными рычагами и информационным обеспечением. Армянский премьер-министр, этот непревзойденный мастер провинциального иджеванского сценического искусства, накануне ключевых переговоров в Брюсселе, устами прокремлевской оппозиции дезавуировал заявление своего соратника и собственного министра иностранных дел Арарата Мирзояна о готовности Армении к заключению окончательного мирного соглашения с Азербайджана.

Ереван не только не готов к окончательному миру с Азербайджаном, но и полон реваншистского духа в борьбе за реставрацию «сепаратистского Арцаха» внутри азербайджанского Карабаха. Естественно, сам Пашинян не готов публично поставить под сомнение принцип территориальной целостности Азербайджана. Публичная поддержка сепаратизма сорвет хрупкие форматы «брюссельского» и «московского» переговорного процесса, и предоставит Азербайджану формальный повод и полное моральное право для завершения «контртеррористической операции». Поэтому армянский премьер-министр всячески выражает пацифизм и конструктивизм, не оспаривая право Азербайджана над нагорной частью Карабаха. Однако, заигравшись между Кремлем и Брюсселем, Пашинян выпустил на площадь своих противников, подкрепив их организованной массовкой и красивой телевизионной картинкой, раскрыв «армянское общественное мнение», исходящее из непримиримой и бескомпромиссной позиции в вопросе судьбы армянского сепаратистского образования. С одной стороны, Пашинян «показал» Брюсселю всю мощь и потенциал противников компромиссов, а с другой - большую популярность в армянском обществе прокремлевских сил, точнее лозунгов, выдвинутых ими, то есть - Кочаряном и Саргсяном. При этом Пашинян не боится протестной волны, он понимает, что Кочаряну и Саргсяну не оказаться на гребне волны, эти жалкие аутсайдеры – битые карты.

А требования прокремлевской оппозиции сводятся к искомой формуле: «безальтернативность независимости Арцаха». То есть, этим самым Пашинян показывает Западу, в частности Брюсселю, а вместе с ним и Ильхаму Алиеву всю опасность сложившейся ситуации, при которой над его властью нависла смертельная угроза. Дескать, если станете требовать новых уступок, то к власти придут ставленники Кремля, которые говорят на одном «языке войны». Другого языка они не понимают. А вот Пашинян понимает. Но для окончательного мира требуется время… Для чего же Пашиняну требуется время? Чтобы поскорее создать боеспособную армию? Вооружить ее с помощью Кремля и диаспоры современным вооружением? Дождаться неизбежного изменения геополитических сил в регионе, прихода к власти в Турции прозападных сил?.. Словом Пашинян, как и его противники, все еще рассчитывает на реванш. Ибо не готов принять реальность реинтеграции армянского клочка в Карабахе, вывести остатки своей разгромленной армии из Ханкенди и Агдере, то есть из зоны ответственности российских миротворцев, обеспечить Зангезурский коридор и подписать окончательный мир с Азербайджаном. Вчерашним митингом Пашинян открыто заявил, что принятие окончательных принципов урегулирования может стоить ему власти. Альтернативой являются прокремлевские реваншисты. С кем Брюсселю и Баку будет выгоднее договариваться и сосуществовать? С Пашиняном или тандемократией Кочаряна и Саргсяна, аффилированными с дашнаками? Вот почему Пашиняну пришлось сыграть в одно касание со своими противниками. Он стоит на страже своей власти, а прокремлевцы - на платформе «реваншизма», как протестной идеи в деле завершения дискредитации неугодной и «предательской, протурецкой» власти. В вопросе власти интересы Пашиняна и прокремлевской тандемократии полностью совпадают. Реваншизм удобен и тем, и другим. Потому что служит единственным средством, как для защиты власти, так и для наступления на власть.