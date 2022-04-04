В Бухаресте автомобиль протаранил забор посольства России: водитель погиб фото
В ворота российского посольства в Румынии врезалась машина и загорелась, водитель автомобиля погиб, сообщает телеканал Digi 24.
«Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — передает канал.
На место аварии приехали пожарные, огонь уже потушили. Пассажиров в салоне не было.
По данным источников телеканала, после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул силовику, после чего началось возгорание.
Полиция допрашивает охранника посольства, движение в районе, где расположено здание, перекрыли.
Скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой, машина смогла прорваться через ограждение, сообщает телеканал. По его информации, ограждения у посольства установили на фоне протестов, которые проходили у здания в течение нескольких последних недель. Собеседники Digi 24 не исключают, что погибший мог врезаться в ограждение преднамеренно.