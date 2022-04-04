09:12

В ворота российского посольства в Румынии врезалась машина и загорелась, водитель автомобиля погиб, сообщает телеканал Digi 24. «Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — передает канал.

На место аварии приехали пожарные, огонь уже потушили. Пассажиров в салоне не было. По данным источников телеканала, после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул силовику, после чего началось возгорание.