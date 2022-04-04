Россия ударила по Днепропетровской области: уничтожена нефтебаза, горит завод

Сегодня ночью, 6 апреля, российские военные с воздуха обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего была уничтожена нефтебаза с горючим и поврежден один из заводов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов", - заявил Резниченко.

По его словам, нефтебаза с горючим уничтожена, на заводе же спасатели пытаются потушить пламя, поскольку начался сильный пожар из-за того, что загорелось горючее.

Число пострадавших уточняется.