Intel тоже уходит из России

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.

Корпорация Intel – один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники – объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке.

Русская служба BBC отмечает, что русскоязычная версия заявления компании ограничивается этими двумя предложениями. Причины заморозки бизнеса Intel в России не уточняются, никаких подробностей компания также не приводит. В то же время англоязычная версия заявления более многословна и открывается фразой "Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира".

"Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война – в особенности с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие – где бы ни находились они сами", - продолжает английский текст.

"В сложившейся сложной ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех наших сотрудников – в том числе и 1 200 человек, работающих в нашем российском подразделении", - продолжает руководство Intel, заверяя, что приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать ущерб, который временный уход с российского рынка может нанести другим подразделениям компании.