Крупнейшие российские бизнесмены попали под санкции Канады

Канада включила в свои санкционные списки по России еще девять физических лиц, среди них совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» (крупнейшая нефтегазохимическая компания России) Кирилл Шамалов, глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. ТАСС сообщает, что об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за вторжения РФ в Украину.

Также в список попали начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО "Группа синара" Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович, президент "Марафон групп" Александр Винокуров.

Кроме того, Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Беларуси. В список попали заместители министра обороны Беларуси Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. Всем лицам под ограничениями запрещено совершать сделки с собственностью и получать кредиты в Канаде.