Подтвержденные потери России в войне против Украины: каждый пятый - офицер

Министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель только 1 351 военного. И как оказалось, в этих потерях каждый пятый погибший военный - офицер, пишет Русская служба BBC.

На сегодня в российских официальных источниках опубликованы имена не менее 1 083 погибших военных. Как удалось установить BBC, 217 из 1083 установленных погибших были офицерами от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии.

В то же время такое высокое число офицеров в потерях не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности отмечает, что российская военная традиция предполагает, что тела погибших командиров отправляют домой в приоритетном порядке. "В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А к более низким по званию военным проявлялось меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил", - говорит эксперт.