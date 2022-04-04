Подтвержденные потери России в войне против Украины: каждый пятый - офицер
Министерство обороны России с начала войны против Украины признало гибель только 1 351 военного. И как оказалось, в этих потерях каждый пятый погибший военный - офицер, пишет Русская служба BBC.
На сегодня в российских официальных источниках опубликованы имена не менее 1 083 погибших военных. Как удалось установить BBC, 217 из 1083 установленных погибших были офицерами от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% от числа всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии.
В то же время такое высокое число офицеров в потерях не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности отмечает, что российская военная традиция предполагает, что тела погибших командиров отправляют домой в приоритетном порядке. "В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А к более низким по званию военным проявлялось меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют костяк российских вооруженных сил", - говорит эксперт.
,На сегодня в списках признанных потерь - 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров. Украина утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Россия подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.
BBC отмечает, что при изучении списка подтвержденных в России потерь заметна еще одна тенденция: около 15% всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Опрошенные британским изданием эксперты отмечают, что российские десантники широко используются для решения тех задач, на которые, по идее, можно было бы отправить обычную пехоту. Но российские военачальники предпочитают использовать ВДВ, поскольку эти подразделения, как правило, гораздо лучше подготовлены как физически, так и морально.
Относительно высокий уровень потерь среди десантников неудивителен, отмечает Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США: “Подразделения ВДВ принимали участие в операциях на самых сложных участках фронта - в штурме Гостомеля, боях под Киевом и столкновениях на юге Украины”
В первый же день войны российская армия высадила десант в аэропорту Антонов в поселке Гостомель - десант ожидал, что зашедшие из Беларуси российские военные смогут установить с ним связь и наладить снабжение. В полной мере этого сделать не удалось, и 31 марта - после месяца тяжелых боев - украинские войска вернули контроль над аэропортом.
Кренни-Эванс объясняет, что Россия относительно медленно проводила общевойсковые операции, и подразделения ВДВ на передовой оставались без поддержки регулярных войск и авиации.
Поступают сведения о погибших и в других элитных подразделениях России. В списке потерь, которые BBC удалось подтвердить, - 15 представителей спецназа ГРУ (включая пятерых офицеров) и 10 представителей спецназа Росгвардии. Среди погибших - по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) - это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире.