Британия, США и Австралия создадут гиперзвуковое оружие

Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области гиперзвукового оружия и возможностей радиоэлектронной борьбы, сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Страны намерены совместно разрабатывать гиперзвуковые и противогиперзвуковые средства и средства электронной борьбы. Кроме того, страны планируют расширить обмен информацией и взаимодействие в области оборонных инноваций, включая кибернетический потенциал, искусственный интеллект и квантовые технологии.

"В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения", - говорится в заявлении.