В Украине заявили об угрозе наступления России из Приднестровья

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

По оперативной информации Генштаба, основные усилия российские войска сосредотачивают на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

"Одновременно российские военные пытаются улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - говорится в сообщении.