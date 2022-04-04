Азербайджанские военные примут участие в учениях «Эфес-2022»

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщают, что в рамках подготовительного этапа к многонациональным учениям «Эфес-2022» азербайджанские военнослужащие осуществили мероприятия по проникновению в тыл противника по морю, разминированию береговой линии, штурму прибрежного военного объекта условного противника и обезвреживанию террористов.

По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на повышение профессионализма личного состава.

Многонациональные учения «Эфес-2022», которые пройдут в турецком городе Измир в мае-июне 2022 года, планируется провести в четыре этапа.

Кроме того, в течение текущего года предусмотрено участие наших военнослужащих в различных международных учениях, семинарах и конференциях.