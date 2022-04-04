Небо над югом России все еще закрыто: запрет на полеты вновь продлили
Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«До 13 апреля 2022 года 03:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в Росавиции.
Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России в Украине. Позднее они несколько раз продлевались.