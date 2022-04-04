Криптовалюты не помогут России обойти санкции

Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина по регулированию криптовалютного рынка в России, составленного по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке партии "Единая Россия".

"Полагаем практически невозможным использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы", - сообщается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В Банке России пояснили, что в текущей геополитической обстановке необходимо отметить увеличение регуляторных рисков криптовалют. "Регуляторы США, ЕС, Великобритании, Японии, Сингапура начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют. В связи с этим криптобиржи вводят те или иные ограничительные меры в отношении российских криптоинвесторов, вплоть до блокировки доступа к средствам", - уточняется в ответе регулятора.