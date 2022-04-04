Украинские военные сбили выпущенные из Беларуси ракеты
Украинские военные уничтожили две крылатые ракеты, выпущенные с территории Беларуси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" ВСУ.
Согласно информации, ракеты были выпущены истребителями вчера вечером.
"Целями российских военных должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет россиян в цель", - говорится в сообщении.