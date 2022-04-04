Азиатский банк развития прогнозирует дальнейшее ужесточение Центробанком Азербайджана монетарной политики в течение первых 6 месяцев нынешнего года, говорится на сайте банка.

«Центробанк Азербайджана до середины 2022 года на фоне усиления инфляционного давления, вероятнее всего, будет сохранять учетную ставку или повышать ее. Если же инфляция будет в коридоре 2-6%, то ЦБА может пойти на смягчение монетарной политики», - говорится в информации Азиатского банка развития.

По прогнозам экспертов банка, высокие цены на нефть обеспечат стабильность курса азербайджанского маната. При этом они считают, что Центральный банк Азербайджана продолжит политику стерилизации ликвидности в местной валюте посредством выпуска нот, а также будет контролировать объем инвалюты в обращении.