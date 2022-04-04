Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Украинский посол Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии после ее заявлений о позиции Будапешта по Украине, передает Reuters со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с… оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны. Украинским лидерам пора перестать оскорблять Венгрию и учесть волю венгерского народа", - говорится в сообщении агентства.

Ранее посол России в Будапеште Евгений Станиславов сообщил РИА Новости, что посол Украины в Венгрии в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсуждали возможность координации действий с оппозицией для влияния на выборы в стране.