Минобразования: в сентябре начинается прием документов для обучения молодежи за рубежом

В сентябре этого года планируется начать прием документов на 2022-2023 учебный год по Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годы. Haqqin.az сообщает, что об этом советник министра образования Ниджат Мамедли заявил на еженедельном брифинге.

По словам советника министра, в ближайшее время будут утверждены соответствующие правила отбора и финансирования в рамках государственной программы.

А заведующий отделом международного сотрудничества Минобразования Турал Ахмедов отметил, что при разработке каждой государственной программы готовятся национальные приоритетные направления, которые соответствуют потребностям экономики страны. В нынешней госпрограмме сформировано 15 приоритетных специальностей, обучение по которым возможно за счет государственной стипендии.

По словам Ахмедова, список университетов, включенных в госпрограмму, ежегодно обновляется. Для государственной программы на 2022-2023 учебный год определены 15 приоритетных специальностей по 30 университетам.