Заявление МИД Турции в связи с убийствами мирных жителей в городах Украины

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи фактами убийств мирных жителей украинских городов Буча и Ирпень.

«Распространенные многими СМИ фото и видео массовых убийств в городах Буча и Ирпень неподалеку от Киева вызывают ужас и сопряжены со скорбью для человечества», - говорится в заявлении, которое цитирует Anadolu.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что «любая атака на невинных мирных жителей недопустима. Турция ожидает независимого расследования с целью выявления и привлечения к ответственности всех причастных к этому злодеянию» и выражает надежду, что «подобного рода постыдные для человечности преступления больше не повторятся».