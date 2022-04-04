Потерянные Украиной крупные объекты энергоинфраструктуры
Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью РБК-Украина.
"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей - электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое - Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется россиянами. Полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ - туда попали две авиабомбы. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания", - отметил он.
По словам Галущенко, под контролем российских военных до сих пор Каховская ГЭС и Запорожская АЭС. "И конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - добавил министр.
Также он привлек внимание к уничтоженным шахтам, которые уже нельзя восстановить. "Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе - они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение. "Южнодонбасская" первая. Пока не работает шахта "имени Сургая" - люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой", - сообщил Галущенко.
Что касается газовых месторождений - есть повреждения на Олышевском месторождении в Черниговской области. Добыча газа в общем упала где-то на 15%, а угля на госшахтах - до 30%, подытожил он.