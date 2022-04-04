Потерянные Украиной крупные объекты энергоинфраструктуры

Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью РБК-Украина.

"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей - электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое - Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется россиянами. Полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ - туда попали две авиабомбы. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания", - отметил он.

По словам Галущенко, под контролем российских военных до сих пор Каховская ГЭС и Запорожская АЭС. "И конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - добавил министр.