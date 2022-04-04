Крупнейший в мире производитель ветровых турбин уходит из России

Крупнейший в мире производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок в связи с войной в Украине, сообщает газета Dagbladet Borsen.

Отмечается, что в начале марта компания прекратила всю новую коммерческую деятельность в России. Кроме того, было объявлено о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок.

Решение компании означает остановку двух заводов и отказ от обслуживания клиентов в России. Как пояснил генеральный директор датской компании Хенрик Андерсен, Vestas уходит из России "контролируемо и надлежащим образом" согласно плану по "упорядоченной передаче бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством". Он отметил, что основное внимание будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.