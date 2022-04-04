Госсекретарь США прибыл в Брюссель
В Брюсселе 6-7 апреля пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Израильский 7-й канал сообщает, что в столицу Евросоюза уже прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
В Брюсселе 6-7 апреля пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Израильский 7-й канал сообщает, что в столицу Евросоюза уже прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
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