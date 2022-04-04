Госсекретарь США прибыл в Брюссель

В Брюсселе 6-7 апреля пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО. Израильский 7-й канал сообщает, что в столицу Евросоюза уже прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.