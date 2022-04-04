В Украине рассказали о потерях российской армии
Общие боевые потери личного состава России составляют около 18,6 тыс. человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 684 танков, 1 861 боевую бронированную машину, 332 артиллерийские системы, 150 самолетов и 135 вертолетов, а также 107 РСЗО, 55 средств ПВО, 1324 единицы автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 96 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.