Шарль Мишель: Евросоюз введет санкции против российской нефти и газа

Европейский союз рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа. Об этом в Twitter написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он отметил, что ЕС ужесточает санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль.

«Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся», - отметил Мишель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые будут включать эмбарго на импорт нефти.