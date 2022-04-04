Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается: город подталкивают к сдаче Британская разведка
В Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Согласно данным британской разведки, тяжелые бои и авиаудары российских войск продолжаются в Мариуполе.
"Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды. Российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", - говорится в сообщении.