Самый богатый человек Украины потерял половину своего состояния

Бизнесмен Ринат Ахметов потерял половину своего состояния с начала войны. По данным аналитиков, оно сегодня составляет $4,2 млрд, что на $4,3 млрд меньше, чем до нападения России на Украину. Об этом говорится в новом рейтинге журнала Forbes.

Несмотря на потерю почти половины состояния, Ринат Ахметов смог сохранить за собой первое место среди украинских миллиардеров.

Кроме того, издание приводит слова Ахметова о его готовности инвестировать в восстановление Украины после победы в войне. "Я разделяю чувства всех украинцев: я искренне жду победы Украины в этой войне. И мы начнем отстраивать страну, чтобы она стала счастливой и цветущей. Со своей стороны, я не пожалею средств или усилий для достижения этой цели", - заявил он.