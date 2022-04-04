Сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как стало известно haqqin.az, также при участии Шарля Мишеля предусмотрена встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Не исключена и встреча Алиева и Пашиняна один на один.

Стоит напомнить, что 14 декабря 2021 года в Брюсселе уже проходила встреча в подобном формате. Что касается нынешних встреч, то они формируют платформу мира. Можно предположить, что сегодняшние встречи приведут к полному отстранению от процесса и без того недействующей Минской группы.

Главное ожидание от этого процесса – создание прямого формата Баку - Ереван. Если Пашинян не повторит ошибки и ошибки своих предшественников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, то в регионе может установиться мир, а между Азербайджаном и Арменией подписан мирный договор.

Предложение Азербайджана о мире, которое сегодня больше нужно Армении, перестанет оставаться только на столе переговоров. Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли и подчеркивали это.

Таким образом, 6 апреля также можно считать датой принципиального выбора Армении.