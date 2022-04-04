Китай призвал США «прекратить размахивать санкционной дубинкой»
Власти США должны прекратить вести санкционную политику в отношении России, чтобы продемонстрировать желание урегулировать «украинский кризис», заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал Чжао Лицзянь, которого цитирует ТАСС.
По его словам, представители Белого дома должны прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров. Представитель МИД Китая отметил, что Вашингтон «наживается на хаосе», а «санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность».