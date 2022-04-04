Украинские войска в Донецкой области уничтожили российские подразделения, в составе которых были срочники и курсанты Московского высшего военного командного училища, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Согласно информации, были получены секретные карты и списки личного состава подразделений. "Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы россиян по захвату всей территории Донецкой области. Как оказалось, Путин отправил на войну в Украину - курсантов Московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку", - говорится в сообщении.

Также среди полученных документов выявлены талоны на командировку без места и срока пребывания, списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов, паспорта граждан России, военные билеты.