И Греция высылает российских дипломатов. Москва готовит ответ

Греция объявила 12 сотрудников дипломатического и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в этой стране, персонами нон грата, сообщило в среду Министерство иностранных дел Греции, пишет РИА Новости.

"Они были объявлены нежелательным лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года",- говорится в сообщении.

Об этом решении исполняющий обязанности генерального секретаря проинформировал сегодня посла России.

В то же время в Москве заявили, что примут ответные меры в связи с этим решением Греции. Как заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Россия даст соответствующий ответ".