Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 12:58

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к народу, в котором заявил, что месторождение золота «Кумтор» полностью переходит под контроль Бишкека. С канадской компанией «Центерра» по этому поводу подписано соответствующее соглашение. Закончен самый длительный в истории постсоветской Киргизии хозяйственный спор. Золото месторождения «Кумтор» коварные канадские бизнесмены-капиталисты согласились вернуть народу, да еще и отступные выплатить – примерно в таких тонах местные патриоты описывают произошедшее. Всякий раз повторяя, что вот теперь-то заживем, теперь-то и начнем процветать.

Повод «Битвы за Кумтор» у Бишкека был самым банальным. Киргизским политическим элитам постоянно казалось, что иностранные инвесторы, осваивающие это месторождение, где-то их обманывают и отчисляют меньше, чем могли бы. Конкретных доказательств у них не было, отчетность «Центерры» была предельно прозрачной, но кто в Бишкеке пытался в этом объективно разобраться. «Они нас обкрадывают – и точка, - считали политики всех мастей и депутаты всех уровней. – А потому должны платить сколько скажем. И быть счастливы оттого, что вообще работают на нашей земле». К экономике это, естественно, не имело никакого отношения – но кого в Киргизии эти мелочи когда-то волновали. Местные элиты на полном серьезе считали, да и продолжают считать, что экономика – это когда как они скажут, так и будет. Причем подобные настроения глубоко проникли во все слои общества. От «Центерры» требовали построить школу там, дорогу здесь и еще починить водопровод вот в этом ауле. А когда канадские менеджеры, слегка ошалевшие от таких требований местных властей, пытались возразить, что мы платим в бюджет Кыргызстана все, что положено, оттуда и требуйте – в местных СМИ начиналась истерика о «жадных капиталистах, грабящих страну и разрушающих ее уникальную экологию».