Кому достанется золото? Путину или Китаю? что там у соседей
Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к народу, в котором заявил, что месторождение золота «Кумтор» полностью переходит под контроль Бишкека. С канадской компанией «Центерра» по этому поводу подписано соответствующее соглашение.
Закончен самый длительный в истории постсоветской Киргизии хозяйственный спор. Золото месторождения «Кумтор» коварные канадские бизнесмены-капиталисты согласились вернуть народу, да еще и отступные выплатить – примерно в таких тонах местные патриоты описывают произошедшее. Всякий раз повторяя, что вот теперь-то заживем, теперь-то и начнем процветать.
Повод «Битвы за Кумтор» у Бишкека был самым банальным. Киргизским политическим элитам постоянно казалось, что иностранные инвесторы, осваивающие это месторождение, где-то их обманывают и отчисляют меньше, чем могли бы. Конкретных доказательств у них не было, отчетность «Центерры» была предельно прозрачной, но кто в Бишкеке пытался в этом объективно разобраться.
«Они нас обкрадывают – и точка, - считали политики всех мастей и депутаты всех уровней. – А потому должны платить сколько скажем. И быть счастливы оттого, что вообще работают на нашей земле». К экономике это, естественно, не имело никакого отношения – но кого в Киргизии эти мелочи когда-то волновали. Местные элиты на полном серьезе считали, да и продолжают считать, что экономика – это когда как они скажут, так и будет.
Причем подобные настроения глубоко проникли во все слои общества. От «Центерры» требовали построить школу там, дорогу здесь и еще починить водопровод вот в этом ауле. А когда канадские менеджеры, слегка ошалевшие от таких требований местных властей, пытались возразить, что мы платим в бюджет Кыргызстана все, что положено, оттуда и требуйте – в местных СМИ начиналась истерика о «жадных капиталистах, грабящих страну и разрушающих ее уникальную экологию».
В мае 2021 года киргизские власти после встречи президента Садыра Жапарова с Владимиром Путиным перешли в решительное наступление - и подали несколько исков по защите местной экологии от вредоносного воздействия золоторудного производства. Сумма претензий превысила три миллиарда долларов. А когда «Центерра» отказалась их возмещать – на Кумторе было введено внешнее управление. Канадцы обреченно вздохнули – и начали искать возможность прекращения сотрудничества, длившегося два десятилетия.
Итогом этого поиска и стала сделка, о которой объявил Жапаров. Согласно ее условиям, канадская компания должна покинуть центральноазиатскую страну, передав рудник Кумтор и свои инвестиции Бишкеку. Кроме того, Киргизия получит от канадской компании 100% собственности дочерних компаний - Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company.
Сделка также предусматривает прекращение всех судебных разбирательств, связанных с рудником Кумтор «без признания ответственности», включая все «экологические, налоговые и иные претензии, штрафы, пени и уголовные дела в Республике Кыргызстан».
«Кумторнаш», - трубят в Бишкеке. «Дойная корова снова к нам вернулась», - потирают руки в киргизских коридорах власти и считают, сколько денег смогут с месторождения снять и поделить.
Но победа выглядит пирровой, поскольку у Кыргызстана нет средств для инвестиций в золотодывающую промышленность и содержание сопутствующей инфраструктуры. Как нет и соответствующих технологий и оборудования. А потому пройдет немного времени – и Бишкек снова начнет искать зарубежных инвесторов, которые согласились бы вложиться в этот проект. Только вот памятуя о судьбе «Центерры», таких будет мало, и будут они либо российскими, либо китайскими. И условия выставят куда жестче. А так-то пока в Бишкеке праздник…