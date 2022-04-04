Посол Украины показал расстрелянные бюсты Тараса Шевченко и Бюльбюля
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в соцсети Twitter распространил фотографии расстрелянных бюстов писателя Тараса Шевченко и Бюльбюля.
«Расстрелянный оккупантами бюст Тараса Шевченко в освобожденном городе Бородянка и бюст Бюльбюля до освобождения города Шуша», - подписал фотографию посол.
Yeni azad edilmiş Kiyev vilayətində (#Borodyanka ş.) Taras Şevçenkonun işğalçılar tərəfindən güllələnmiş büstü və Qarabağın (#Şuşa ş.) azad edilməsindən əvvəl Bülbülün büstü.#Ukrayna #Azərbaycan #StopRussianAggression pic.twitter.com/yl8SfTZdq3— Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) April 5, 2022