Посол Украины показал расстрелянные бюсты Тараса Шевченко и Бюльбюля

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в соцсети Twitter распространил фотографии расстрелянных бюстов писателя Тараса Шевченко и Бюльбюля.

«Расстрелянный оккупантами бюст Тараса Шевченко в освобожденном городе Бородянка и бюст Бюльбюля до освобождения города Шуша», - подписал фотографию посол.